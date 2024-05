Il 'Mare termale bolognese' sale sulle colline appenniniche

Con l'estate 2024 il 'Mare termale bolognese' si amplia alle colline appenniniche, grazie all'estensione dei suoi centri nell'intera città metropolitana di Bologna. Il Gruppo Monti Salute Più propone un circuito di sette complessi termali e ricreativi con 35 piscine, in grado di unire l'Appennino tosco-emiliano est con il Villaggio della Salute Più e l'ovest con Terme di Porretta e Valverde, e di collegare monti e borghi collinari al capoluogo con i suoi tre stabilimenti (Terme San Petronio, Terme San Luca e Terme Felsinee), fino ad arrivare alla pianura, con le Terme Acquabios di Minerbio e il suo territorio ricco di castelli (tra cui spiccano quelli di Selva Malvezzi e della 'Versailles bolognese' di Bagnarola).

Si tratta di complessi con piscine termali e ricreative, coperte e scoperte, in grado di offrire attività di giorno e di notte, in ogni stagione dell'anno. Le proposte dei vari complessi termali permettono di dare vita ai tre presìdi termali e turistici che arricchiscono l'offerta turistica dell'intera città metropolitana di Bologna, in tutto il suo territorio. Ogni presidio è caratterizzato da quattro poli operativi, che nel corso delle quattro stagioni vengono aggiornati.



