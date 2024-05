Uomo fu decapitato, Pm chiede ergastolo per il fratello

La pena dell'ergastolo per l'imputato Daniele Severi. E' quanto chiesto dal Pm Federica Messina al termine della sua requisitoria, durata alcune ore, nel tardo pomeriggio, al processo in corso in corte d'assise a Forlì. Daniele Severi, 64 anni, è in carcere dallo scorso 8 luglio, accusato di avere ucciso il fratello 53enne Franco Severi, il cui corpo, decapitato, venne ritrovato lo scorso 22 giugno, tra i rovi nei pressi del suo casolare in località Cà Seggio nel comune di Civitella di Romagna.

Le ipotesi di reato a carico di Daniele Severi sono di omicidio volontario, con l'aggravante della premeditazione e occultamento di cadavere. Daniele Severi, difeso dagli avvocati Massimiliano Pompignoli e Maria Antonietta Corsetti, si è sempre dichiarato innocente.



