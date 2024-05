Il pianista Ruben Xhaferi suona alla Sala Bossi di Bologna

La Sala Bossi del Conservatorio di Musica Martini di Bologna ospita, il 16 maggio alle 19, il concerto per pianoforte di Ruben Xhaferi, il vincitore della I edizione del Premio Zucchelli. Il Premio, voluto dalla Fondazione intitolata a Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli e nata nel 1959 come Ente Morale, è finalizzato a sostenere la formazione artistica degli allievi e delle allieve delle classi di pianoforte proprio del Conservatorio Martini.

Il programma scelto dal giovane artista comprende la Sonata Op.57 N. 23 "Appassionata" di Ludwig Van Beethoven, la Ballata N. 4 in fa minore Op.52 di Fryderyk Chopin, i Preludi di Claude Debussy e la Sonatina Op. 40 di Maurice Ravel. Il diciannovenne pianista Ruben Xhaferi è nato a Dolo (Venezia) e ha cominciato lo studio del pianoforte già a 5 anni, mentre dagli 8 è passato sotto la guida di Sandro Baldi. Nel 2015 ha vinto il primo Premio assoluto al Concorso Internazionale Andrea Baldi, aggiudicandosi in seguito lo stesso riconoscimento in altri concorsi pianistici nazionali ed internazionali fino al 2023, anno in cui ha vinto l'International Piano Talents Competition di Milano nella categoria fino ai 23 anni. Studente del Conservatorio di di Bologna, Ruben Xhaferi dal 2023 frequenta anche i corsi di perfezionamento all'Accademia Chigiana con Lilya Zilberstein. L'ingresso al concerto è libero senza prenotazione e fino a esaurimento posti.



