Festival della fantasia a Ferrara sarà dedicato all'Europa

Ferrara dal 16 al 19 maggio torna a essere capitale della fantasia grazie alla quarta edizione del Fe.Fant, il Festival della Fantasia, con la direzione artistica del poeta Davide Rondoni.

'FeFant' dedica questa edizione all'Europa intesa non come concetto geografico, ma come continente con un'identità culturale. "E' la cultura che ha costruito e costruisce quest'opera che chiamiamo Europa - spiega Rondoni - e la cultura non è altro che ciò che l'uomo esprime a riguardo del significato del vivere. Al cuore della cultura europea sta l'irriducibilità della persona umana, della sua vita e libertà.

In un mondo dove gente senza fantasia fa guerre e uccide, vogliamo mostrare che la fantasia, cosa solo degli esseri umani, è risorsa per conoscere e per amare".

Si parlerà di salute e sanità partendo dal tema della persona, della composizione e scomposizione dell'Europa con Rocco Buttiglione, si discuterà di lavoro come circostanza di espressione dell'essere della persona, si dialogherà di arte con Vittorio Sgarbi. Il 19 maggio con "Pace a Voi" verrà proposto un pomeriggio interamente dedicato al tema della pace, durante il quale si alterneranno testimonianze e racconti di chi oggi vive la pace dove è in corso la guerra: il pomeriggio si chiuderà con il giornalista Toni Capuozzo che dialogherà con Davide Rondoni sul racconto della guerra e della pace. Il Festival si concluderà al Castello Estense con la consegna del Premio Fantasia 2024 "a due personaggi esemplari che usano la fantasia come strumento per amare e costruire nella realtà di tutti i giorni".



