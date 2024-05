Al Teatro Duse di Bologna va in scena un omaggio a Morricone

'Omaggio a Morricone - Musiche da Oscar' è il titolo del concerto in programma domani, 14 maggio, alle 21 al Teatro Duse di Bologna, per il quale sono ancora disponibili poche poltrone libere. Dopo i sold out delle scorse stagioni, lo spettacolo che omaggia il repertorio del maestro Premio Oscar, torna in scena con l'Orchestra Ensemble Le Muse con la voce solista di Angelica De Paoli e la partecipazione della soprano italo-svedese Susanna Rigacci, la voce solista di Ennio Morricone nel mondo che ora ha scelto di continuare a cantare le opere del maestro in esclusiva con Le Muse.

Alla direzione e al pianoforte Andrea Albertini, ideatore dello spettacolo e creatore dell'ensemble musicale, tutto al femminile, che sarà protagonista della serata.

"L'ensemble Le Muse - sottolinea Susanna Rigacci - dimostra grande rispetto delle partiture del maestro Morricone. La qualità musicale, interpretativa ed esecutiva è elevatissima.

Ecco perché ho scelto di sposare questo progetto, per continuare quel filo sottile e indissolubile che mi lega alle musiche immortali di Ennio Morricone". Ad Albertini spetterà anche introdurre i brani, ripercorrendo con il pubblico i momenti salienti della carriera del compositore e raccontando le storie che si celano dietro alle sue musiche indimenticabili. Tra i brani in scaletta ci sono le colonne sonore di The Hateful Eight di Quentin Tarantino), Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo, C'era una volta il west e C'era una volta in America di Sergio Leone, Mission del regista Roland Joffè), Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore e di molti altri capolavori del cinema internazionale.



