Lite a coltellate, due arresti per tentato omicidio

Due fratelli albanesi di 32 e 40 anni sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri a Sorbolo Mezzani (Parma) per aver ferito a coltellate un connazionale 33enne, durante una lite in una casa. L'aggressione è stata interrotta dall'arrivo dei militari: il ferito è stato colpito al torace da fendenti e trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Parma. Al termine della ricostruzione di quanto accaduto, sotto il coordinamento della Procura, i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere i due per concorso in tentato omicidio.



