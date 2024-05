Polo della moda Max Mara alle ex Fiere di Reggio Emilia

Alle ex Fiere di Reggio Emilia sorgerà il nuovo polo della moda di Max Mara Fashion Group. La grande operazione di rigenerazione urbana ed economica ha avuto ieri l'avvallo della giunta comunale, a cui seguirà l'adozione da parte del Consiglio Comunale. A darne notizia è lo stesso municipio di Reggio Emilia. Nell'area di 13 ettari - che fino al 2019 ha ospitato i padiglioni del quartiere espositivo della città, poi andato all'asta dopo il fallimento dell'ente fieristico e aggiudicato dall'imprenditore Giorgio Bosi, dal quale ora la maison di moda ha acquistato l'edificio - si prevede ora la realizzazione di un centro direzionale che ospiterà oltre 800 persone con uffici, spazi per la progettazione, servizi e show room, oltre a due magazzini in grado di soddisfare le esigenze logistiche di Max Mara. Un investimento stimato in oltre 100 milioni di euro che sarà è funzionale all'ulteriore sviluppo del Gruppo garantendo il consolidamento dello stesso a Reggio Emilia, a fianco del Campus Max Mara da anni operativo nell'Area nord della città, ai piedi di uno dei ponti di Calatrava. Il progetto architettonico degli edifici sarà selezionato sulla base di un concorso internazionale che si concluderà entro metà luglio.

I motivi della scelta industriale risiedono nella razionalizzazione del fashion group della propria struttura industriale identificando due società, Max Mara Srl e Dedimax Srl, come i soggetti a cui delegare lo sviluppo industriale e commerciale dei propri marchi. La prima, che si occupa dei marchi "premium", ha da tempo un proprio Campus in via Giulia Maramotti a Reggio Emilia, mentre Dedimax Srl, a cui fanno riferimento i marchi che si rivolgono al segmento "contemporary", svolge le proprie attività su differenti siti, dislocati sul territorio, che non presentano più le dimensioni e le caratteristiche funzionali tali da garantire l'ulteriore sviluppo dell'azienda. Da qui l'esigenza di un nuovo spazio, più adeguato in grado di ospitare, in un unico sito, sia i magazzini, sia il centro direzionale. La vicinanza del nuovo polo della moda alla stazione Av Mediopadana e al casello autostradale oltre al campus Max Mara consentirà di ridurre i tempi di collegamento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA