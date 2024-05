Concerto a Bologna del Trio Sechter e del Quartetto Barbican

Doppio appuntamento alla Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna con i concerti delle rassegne "Il Sabato all'Accademia" e "Il Quartetto in Sala Mozart": sabato 11 maggio alle 17 salirà sul palco il Trio Sechter mentre martedì 14 alle 20.30 toccherà Quartetto Barbican. Nel primo appuntamento l'ensemble composto dal violinista Medeo Ara, dal violoncellista Niccolò Bini e dal pianista Antonio Cicala a conclusione della rassegna primaverile Il Sabato all'Accademia eseguirà il Trio per archi e pianoforte N.

3 in Do minore Op. 1 N. 3 di Ludwig van Beethoven e il Trio per pianoforte N. 4 in Mi minore Op. 90 detto "Dumky" di AntoninDvoràk. Il Sabato all'Accademia riprenderà in autunno, il 12 ottobre, con un concerto de I Solisti dell'Orchestra Mozart.

Il concerto del 14 maggio, terzo ed ultimo della rassegna Il Quartetto in Sala Mozart, ospiterà i violinisti Amarins Wierdsma e Kate Maloney, il violista Christoph Slenczka e la violoncellista Yoanna Prodanova, la formazione del Quartetto Barbican, che esprime quattro nazionalità e usa sette lingue nella ordinaria comunicazione, avendo come riferimenti le città di Londra e Monaco. Per il pubblico bolognese il Barbican eseguirà, di Franz Joseph Haydn, il Quartetto per archi N. 34 in Re maggiore Op. 20 N. 4, di Maurice Ravel, il Quartetto per archi in Fa maggiore e, di Beethoven, il Quartetto per archi N.

7 in fa maggiore Op. 59 N. 1 "Razumowsky".



