Artisti piacentini si mobilitano per il rapper Toomaj Salehi

Oltre cento illustri nomi dell'arte e dello spettacolo a Piacenza hanno unito le loro voci in un appello di solidarietà per Toomaj Salehi, il rapper iraniano condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle proteste antigovernative del 2022 nel suo Paese natale.

Nell'elenco, spiccano personalità come Marco Bellocchio, Isabella Ferrari e Nina Zilli, che hanno voluto sottolineare il loro sostegno a Salehi, già incarcerato in passato per i testi delle sue canzoni.

L'appello è stato presentato questa mattina nella sala del Comune di Piacenza, ed è stato promosso dal Comitato Donna Vita Libertà di Piacenza, che ha visto il coinvolgimento attivo di numerose figure della cultura locale. Il manifesto, che riporta l'elenco completo degli artisti firmatari, è diventato un simbolo di solidarietà e impegno per la difesa dei diritti umani e della libertà di espressione. L'iniziativa, che ha raccolto consenso e sostegno da parte della comunità artistica piacentina, si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione sulle violazioni dei diritti umani in Iran e in altre parti del mondo.



