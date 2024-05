Sfuma finale Eurovision per San Marino, fuori la band Megara

Gli spagnoli Megara, rappresentanti della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest, non ce l'hanno fatta: la band, tra i concorrenti della seconda semifinale questa sera a Malmo, in Svezia, con il brano '11.11', non ha ottenuto il 'pass' per la finale di sabato.

Il gruppo di metal alternativo è nato a Madrid nel 2015 ed è composto da Kenzy (cantante), Rober (chitarra), Vitti (basso) e Ra Tache (batteria). Lo scorso febbraio, sempre con '11.11', i Megara hanno vinto 'Una Voce per San Marino', l'evento che per il terzo anno ha decretato il rappresentante del Titano alla competizione internazionale, battendo a sorpresa la favorita Loredana Bertè: il regolamento della competizione nella piccola Repubblica prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo e i brani interpretati in qualsiasi lingua. "I Megara sono molto forti: a dirlo sono gli addetti ai lavori. Siamo a Malmö per giocarcela", aveva dichiarato prima dell'appuntamento tv il segretario di stato al Turismo, Federico Pedini Amati.

San Marino è stata sfortunata anche nelle due precedenti edizioni dell'Eurovision Song Contest: in semifinale si sono fermati sia Achille Lauro nel 2022 che i toscani Piqued Jacks lo scorso anno.



