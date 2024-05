Mostra personale di Yumi Karasumaru tra Bologna e Giappone

Apre al pubblico il 10 maggio a Palazzo Vizzani, sede dell'associazione bolognese Alchemilla, Yumi's New School, mostra personale di Yumi Karasumaru, un progetto per svelare alcuni degli aspetti più significativi del suo lavoro in cui si intrecciano la relazione con le sue radici, il Giappone, e il suo approdo in Italia: nata a Osaka, vive e lavora tra Bologna e Kawanishi, ha conseguito la laurea all'università d'arte di Kyoto e il diploma all'Accademia di Belle Arti di Bologna e dagli inizi degli anni Novanta la sua ricerca si sviluppa tra immagine pittorica e performance. Con Yumi's New School, aperta fino all'1 giugno, l'artista vuole costruire un'esperienza condivisa sia attraverso due distinte performance sia trasformando una parte dello spazio espositivo in uno studio temporaneo in cui i visitatori saranno invitati a lavorare accanto a lei, condividendo i processi ideativi e realizzativi.

La performance inedita in occasione dell'inaugurazione del 10 maggio, 'Pro-Memoria di Onoda - l'ultimo samurai', si incentra sull'esperienza di Hiroo Onoda, soldato giapponese rimasto per quasi 30 anni nella giungla di una sperduta isola nell'arcipelago delle Filippine, credendo che la seconda guerra mondiale non fosse finita. La performance del 22 maggio, The Double Pop Songs, è frutto di una selezione di canzoni pop giapponesi, denudate dalla musica, le cui parole saranno proiettate sul corpo dell'artista in kimono bianco, come fosse uno schermo. Due sale verranno allestite con una serie di dipinti: una comprenderà una decina di lavori selezionati dalla vasta serie Facing Histories realizzata nel 2015, in occasione dell'anniversario dell'esplosione atomica di Hiroshima e Nagasaki, nella seconda troveranno spazio lavori su tela e su carta della nuova serie Learning from the past, ispirata all'arte giapponese del periodo Edo. Una terza sala sarà dedicata alla proiezione dei video delle performance realizzate in carriera dall'artista; una quarta sala, infine, ospiterà il suo atelier temporaneo, un laboratorio aperto a tutti.



