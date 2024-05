'Books', a Bologna il festival del libro d'arte e d'artista

La seconda edizione di 'Books', festival dedicato ai libri d'arte e d'artista, promosso da Danilo Montanari Editore, si terrà dal 24 al 26 maggio al MamBo-Museo d'arte moderna di Bologna. Nato dall'idea di non disperdere l'eredità di due importanti manifestazioni del settore - Artelibro, il Festival del Libro d'Arte che si è svolto a Bologna dal 2003 al 2014, e Flat-Fiera Libro Arte Torino, appuntamento internazionale che ha animato il capoluogo piemontese dal 2017 al 2019 - 'Books' vedrà la presenza di 36 espositori, librai ed editori del settore, italiani e internazionali, con veri e propri progetti sul libro d'arte: non stand, ma tavoli di approfondimento concentrati su un numero limitato di titoli, non superiore alle 100 unità per espositore.

Saranno inoltre proposti focus espositivi per evidenziare la qualità e la storicità dell'editoria d'arte italiana, con una selezione di edizioni e opere originali di Vincenzo Agnetti, Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti e Ketty La Rocca.

Ad arricchire questa edizione del festival, 'Andrea Pazienza a Bologna 50 anni dopo', un omaggio che illustra il percorso creativo dell'artista con una serie di edizioni originali di libri, fascicoli di riviste, copertine di dischi, poster ed ephemera, e l'esposizione di alcuni libri di Mario Diacono.

'Books' sarà anche l'occasione per la bottega Anonima Impressori di Bologna di proporre una dimostrazione di stampa tipografica con caratteri mobili in piombo e legno. L'allestimento del festival è anche pensato per favorire lo scambio conviviale: al centro della Sala delle Ciminiere troverà spazio un'area lounge che accoglierà una serie di talk con autori e collezionisti intorno ai focus espositivi che arricchiranno di stimoli i tre giorni di festival, tra cui quelli con Luca Cerizza e Vincenzo Sparagna.

