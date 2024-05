A Reggio Emilia il festival 'Internazionale Kids'

Scatta da venerdì 10 maggio e fino a domenica 12 la quarta edizione di 'Internazionale Kids' a Reggio Emilia, il primo festival italiano di giornalismo per bambini. L'evento, promosso da Internazionale, Comune di Reggio Emilia e Fondazione Palazzo Magnani si propone di portare il meglio della stampa internazionale per lettori tra i 7 e i 13 anni.

Un programma ricco di appuntamenti gratuiti che si snoderanno in diversi luoghi della città, dal teatro Valli alla Cavallerizza ai Musei e ai Chiostri di San Pietro fino al Mapei Stadium. Il fulcro della kermesse sarà piazza Martiri del 7 Luglio dove si terranno incontri, laboratori e azioni culturali.

La tre giorni attraverserà i grandi tempi dell'informazione - dal femminismo all'ambiente, dai diritti all'economia, dalla politica alla tecnologia - che saranno raccontati ai più piccoli tramite vari linguaggi come podcast, spettacoli, cinema, libri, fumetti e giochi (tra tornei di biliardino, ping pong, scacchi e dama). Molti eventi saranno fruibili anche in Lis, la lingua dei segni, per una totale inclusione.

Tanti gli ospiti noti che si alterneranno nel festival. Ci saranno la giornalista del Post Giulia Siviero, la scrittrice italo-singalese Nadeesha Uyangoda, l'autrice svedese Jenny Jägerfeld, il direttore d'orchestra Dario Garegnani, la regista Claudia Sorace, la giornalista ambientale Alice Facchini, la rugbista Emma Stevanin, la responsabile di Save the Children Giusy D'Alconzo, l'attivista Benedicta Djumpah e il direttore di Internazionale Giovanni De Mauro. "Questo festival sarà una lente per leggere il mondo - dicono Martina Recchiuti e Alberto Emiletti, giornalisti di Internazionale Kids alla guida della manifestazione - anche quest'anno l'obiettivo resta quello di offrire a bambini e bambine e alle loro famiglie i grandi temi dell'attualità. Scopriremo insieme come viaggiare in modo più sostenibile, la bellezza di corpi tutti diversi e sveleremo tante curiosità sul mondo dell'informazione. Ancora una volta speriamo che il festival sia anche l'occasione per incontrarsi, scambiarsi opinioni e conoscere una città bellissima e ospitale". Il programma completo sul sito: internazionale.it/kids.

