Operazione Garisenda tra storie narrate, sognate e vissute

Nasce 'Operazione Garisenda. Storie narrate, sognate e vissute', progetto culturale con iniziative di ricerca e valorizzazione della Torre Garisenda al Museo Civico Medievale promosse dal Settore Musei Civici Bologna, in concomitanza con la realizzazione del piano di intervento straordinario che il Comune sta coordinando da ottobre 2023 per la messa in sicurezza e il restauro del monumento, simbolo della città insieme alla vicina Torre Asinelli.

Le attività, in programma da domani, 8 maggio, rientrano inoltre nella nuova progettualità, voluta dall'Amministrazione Comunale, di Via Manzoni Culturale, il distretto "ad alta concentrazione" di istituzioni culturali pubbliche e private alla cui riqualificazione urbana e messa a sistema il Comune sta lavorando per la creazione di uno dei poli culturali e museali più importanti della città. Le iniziative hanno lo scopo di illustrare la storia di Bologna e delle sue torri medievali e si articolano in una proposta differenziata al pubblico per fasce di età.

Da domani al 18 dicembre, ogni mercoledì alle 17.30, a settimane alterne, sono proposti due laboratori per bambine e bambini, Assalto alla torre (da 5 a 10 anni) e Bologna turrita (da 6 a 12 anni). Dal 9 maggio all'11 giugno si svolge il primo ciclo di cinque conferenze tematiche rivolte al pubblico adulto 'La Garisenda e Bologna: storia, arte e letteratura', con alcuni dei maggiori esperti e conoscitori del monumento. Gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, si svolgono nella sede del Museo Civico Medievale.

Il cantiere della Torre Garisenda in corso rappresenta un'occasione importante non soltanto per promuovere la manutenzione e il recupero della struttura, ma soprattutto per raccontare e condividere con la comunità la storia di Bologna nel Medioevo, tra passato, presente e futuro, quando la città ha visto la nascita della prima università del mondo occidentale.

Gli appuntamenti proposti dal Museo Civico Medievale dell'Area Arte Antica rappresentano la prima fase di un più ampio impegno didattico e divulgativo per far conoscere e scoprire la città medievale e i suoi caratteri costitutivi più emblematici, che continuerà a dispiegarsi nel corso del cantiere pluriennale.

