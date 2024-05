Memoria Festival immagina e racconta 'Lettere al futuro'

Sono 'Lettere al futuro' quelle che la nona edizione del Memoria Festival si propone di immaginare e raccontare dal 24 al 26 maggio a Mirandola (Modena), città natale dell'umanista e filosofo Pico. Ospiti e pubblico potranno spaziare dalla letteratura e filosofia all'antropologia ed economia, dalle scienze allo sport e alle eccellenze del territorio, dalla musica e il cinema allo spettacolo, liberi di seguire il filo della memoria "verso ciò che è stato come pure ciò che avrebbe potuto essere", invitati a ragionare su casi, fato, responsabilità, decisioni, e ingegnandosi tutti insieme a scoprire diverse chiavi di interpretazione e comprensione del nostro tempo, intrecciando la lettura dell'oggi con quella del passato e degli anni a venire, fra bilanci, impegni, sfide e speranze.

Molti gli ospiti attesi, tra cui Silvia Bencivelli, Lina Bolzoni, Edoardo Camurri, Lucrezia Ercoli, Fabrizio Gifuni, Marco Lodoli, Giorgio Manzi, Morgan, Alberto Oliverio, Massimo Polidoro, Emanuela Pulvirenti, Massimo Recalcati, Nicola Rizzoli, Lucetta Scaraffia, Giuseppe Vessicchio, Iva Zanicchi.

Promosso e organizzato dal Consorzio per il Festival della Memoria, con un comitato scientifico presieduto dallo scrittore Ernesto Franco, l'evento è realizzato In collaborazione con Giulio Einaudi Editore, con il patrocinio del Ministero della Cultura e il patrocinio e contributo della Regione Emilia-Romagna.

Ad aprire il Festival sarà un incontro con l'attore e regista teatrale Fabrizio Gifuni che, in dialogo con lo storico e critico cinematografico Gian Piero Brunetta, illustrerà il mestiere di attore in tutte le sue sfaccettature. Tra gli appuntamenti dell'ultima serata, un dialogo fra il cantautore e musicista Morgan e il critico Sandro Cappelletto in occasione dei Duecento anni dalla Nona Sinfonia di Beethoven.

