Detenuto in semilibertà tenta di uccidere la compagna

Prima ha gettato acido sulla testa della sua compagna poi l'ha ferita con un coltellata. E' l'aggressione avvenuta ieri sera a Sorbolo Mezzani (Parma), presunto autore un 61enne, detenuto condannato all'ergastolo ma che usufruiva di un regime di semilibertà per uscire dal carcere. L'uomo, originario di Napoli, è fuggito venendo poi fermato ad Arezzo da carabinieri e polizia stradale: tentato omicidio e lesioni le accuse contestate. Per l'arresto procede la procura di Arezzo successivamente tutti gli atti saranno trasmessi a Parma.

La vittima si trova all'ospedale di Parma e non è in pericolo di vita. Ha ustioni - principalmente al volto - giudicate guaribili in 10-15 giorni ed è sottoposta ad accertamenti. Potrebbe essere dimessa nei prossimi giorni.

L'uomo è stato arrestato dopo un inseguimento di 300 chilometri tra Emilia-Romagna e Toscana.

