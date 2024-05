Cristina Zavalloni al Modena Belcanto Festival

La prima edizione del Modena Belcanto Festival prosegue domani, 8 maggio, alle 20.30 al Teatro Massimo Troisi di Nonantola con Cristina Zavalloni ed Enrico Zanisi protagonisti del concerto Canzoni dal Novecento.

Il duo, la straordinaria voce di Cristina Zavalloni e il pianoforte di Enrico Zanisi, proporrà un percorso sonoro attraverso frammenti musicali del secolo scorso: lieder, songs, canzoni della tradizione popolare che si fanno "ricordi, scorci - dice Cristina Zavalloni, che ha anche arrangiato alcuni dei brani - che si aprono ognuno su un pezzo di mondo. Charles Ives, Hanns Eisler, Igor Stravinskij, Hoagy Carmichael, Kurt Weill, Duke Ellington, Rosa Balistreri, Luciano Berio e Norbert Schultze ci vengono restituiti. Intatti. In ordine sparso. A tenere insieme le canzoni, il pianoforte di Enrico Zanisi: è lui ad accompagnarmi in tutti quei luoghi".

Bolognese, di formazione jazzistica, Cristina Zavalloni è un'artista capace di spaziare in un vasto repertorio che va dal barocco a musiche appositamente scritte per la sua voce, come quelle del compositore Louis Andriessen che ha scritto per lei Passeggiata in tram per l'America e ritorno, La Passione, Inanna, Letter from Cathy, Racconto dall'Inferno, e le parti principali nelle opere La Commedia, Anais Nin e Theatre of the World. Presenze costanti del suo repertorio sono poi i Folk Songs di Luciano Berio e Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg, senza trascurare le opere di Monteverdi (L'incoronazione di Poppea e Il combattimento di Tancredi e Clorinda) e di Britten (Il gioco di vite).



