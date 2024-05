Arriva su Rai1 la serie Marconi, l'uomo che ha connesso il mondo

"Mi sembra la conclusione migliore del nostro palinsesto. Senza Marconi uomo geniale, noi, la Rai ma anche la Bbc, non saremmo qui. Era geniale, eclettico ma posso dire anche poetico, dentro l'invenzione c'è l'inventio latina, l'immagine e quella, secondo me, è vera poesia! Il biopic non è mai facile e ringrazio Stefano Accorsi che non fatto una semplice mimesi ma ci ha restituito il suo dinamismo e il suo magnetismo". Lo dice Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, alla presentazione della miniserie "Marconi - l'uomo che ha connesso il mondo" che arriva in prima tv assoluta lunedì 20 e martedì 21 maggio su Rai1.

"Marconi va raccontato e uno dei modi più forti per farlo conoscere, soprattutto ai ragazzi, è la miniserie che sarà capace di mettere assieme più sfumature. La Rai si sente un po' figlia di Marconi, quando è morto, tutte le radio del mondo si sono spente. Quando lo scopri non puoi che innamorartene" spiega la sottosegretaria al Mic Lucia Borgonzoni salutando anche la figlia di Marconi Elettra "che oggi non è potuta venire ma so che ci segue anche in tutte le celebrazioni dei 150 anni della nascita".

Nel cast della serie dedicata al celebre inventore e imprenditore italiano, padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la Fisica nel 1909 anche Ludovica Martino (Isabella Gordon), Nicolas Maupas (Guglielmo Marconi giovane), Alessio Vassallo (Achille Martinucci), Flavio Furno (Giuseppe Bottai), Cecilia Bertozzi (Maria Cristina Marconi), Massimo de Santis (Umberto De Riva). E con Fortunato Cerlino nel ruolo di Benito Mussolini.

La miniserie - scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, con la consulenza storica di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi di Pontecchio (Comune di Sasso Marconi, Bologna) e della famiglia Marconi - è una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani, per la regia di Lucio Pellegrini, ed è realizzata in occasione del 150/o anniversario dalla nascita di Marconi (Bologna, 25 aprile 1874) e del 100/o anniversario della nascita di Radio Rai (6 ottobre 1924).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA