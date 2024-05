Calcio: a Lewis Ferguson e Giada Greggi il 'Premio Bulgarelli'

Sono lo scozzese Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna e Giada Greggi, centrocampista della Roma femminile i vincitori dell'undicesima edizione del Premio Bulgarelli per la stagione 2023-2024. Il riconoscimento - assegnato a Bologna nella Biblioteca Sala Borsa di Piazza Maggiore alla presenza, tra gli altri del sindaco, Mattteo Lepore e del presidente della Regione, Stefano Bonaccini - è intitolato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, guida del Bologna dello scudetto del 1964 e vincitore del campionato europeo del 1968 con la Nazionale italiana, figura storica della tradizione sportiva della città.

Insieme a Ferguson e Greggi sono stati premiati anche Simone Inzaghi in qualità di miglior allenatore per la Serie A maschile; Luis de la Fuente, miglior allenatore della Serie A femminile; Marco Guida in qualità di miglior arbitro. Premio alla carriera invece per Gianluigi Buffon, già portiere della Nazionale, del Parma e della Juventus.

L'evento è stato presieduto da Fabio Capello e promosso e organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori di cui Bulgarelli è stato uno dei fondatori, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

