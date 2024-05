Luigi Piovano & Friends in concerto a Ferrara Musica il 6/5

Prima dei due concerti sinfonici che concluderanno la stagione a giugno, Ferrara Musica propone un appuntamento cameristico, il 6 maggio alle 20,30 al Teatro Comunale "Claudio Abbado", con un concerto dal titolo "Miei diletti archi". Protagonista l'ensemble Piovano & Friends, formato da Luigi Piovano, primo violoncello solista dell'Orchestra di Santa Cecilia, e da Grazia Raimondi, Elena La Montagna, Vincenzo Meriani e Ivos Margoni (violini), Francesco Fiore e Leonardo Li Vecchi (viole), Ludovica Rana (violoncello).

Il programma prende le mosse da Mendelssohn, di cui verrà proposto il celebre Ottetto in mi bemolle maggiore Op. 20, composto quando il suo autore aveva appena sedici anni.

Considerato la prima vera opera matura del compositore di Amburgo, il brano colpisce per l'abilità nel maneggiare un organico così vasto in cui ogni strumento suona una parte diversa e indipendente. Nella seconda parte del concerto verrà proposto, invece, il sestetto Souvenir de Florence, una delle pagine più riuscite della limitata produzione da camera di Ciajkovskij iniziato intorno alla metà del 1890, un periodo in cui il compositore stava terminando l'opera La dama di picche.

Anche se contiene alcune reminiscenze del lirismo delle opere italiane, che Ciajkovskij ammirava, la partitura è caratterizzato da uno stile tipicamente russo.

Il progetto cameristico "Piovano & Friends", nato dall'incontro di Luigi Piovano e Grazia Raimondi con i Virtuosi di Sansevero, ha debuttato a Torino nel 2022 per poi essere ospitato in altri teatri italiani, come il Festival di Pasqua a Montepulciano, Bologna, Trieste e altre istituzioni concertistiche.



