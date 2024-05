San Marino: l'ordine di Sant'Agata al rettore Petrocelli

Il Rettore dell'Università di San Marino Corrado Petrocelli ha ricevuto, di fronte ai Capitani reggenti, l'onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata, conferito dalla Repubblica del Titano.

"Ha saputo interpretare - ha detto il segretario alla cultura Andrea Belluzzi - il ruolo conferitogli come forse nessuno delle tante personalità che dall'Italia e dall'estero hanno rivestito incarichi a San Marino o in rappresentanza della Repubblica e ha permesso a questa piccola Università di crescere nei numeri, di migliorare la propria offerta formativa, di inserirsi a pieno titolo nel contesto europeo".

"Credo - ha detto Petrocelli - comprenda un giudizio positivo sul lavoro svolto e riconosca la passione e l'affetto verso San Marino con cui l'ho svolto. Vorrei condividerlo con tutti coloro che fattivamente hanno collaborato con me e con l'Università degli Studi di San Marino credendo nel nostro impegno e rendendo possibile il raggiungimento di lusinghieri risultati".

La cerimonia è stata preceduta dalla lectio magistralis dell'ex ministro all'istruzione della Repubblica Italiana e Rettore Emerito dell'Università di Ferrara, Patrizio Bianchi, dal titolo "L'università in un mondo aperto e incerto".



