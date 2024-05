Emilia-Romagna promuove a Dubai il turismo in Medio Oriente

La Regione Emilia-Romagna torna anche quest'anno a Dubai, dal 6 al 9 maggio, all'Arabian Travel Market (Atm), la manifestazione fieristica più importante in Medio Oriente, per continuare a espandere il proprio mercato turistico nell'area, particolarmente promettente per quanto riguarda il segmento "luxury" dell'offerta regionale. In "vetrina" una serie di eccellenze particolarmente apprezzate dai mercati del Golfo, ma anche di Cina e di India: Motor Valley, Food Valley, Opera Valley, l'ospitalità del Circuito dei Castelli rinascimentali, il turismo culturale delle Città d'Arte con i loro siti Unesco e le tante iniziative, dalla fotografia all'arte contemporanea. Nello spazio Emilia-Romagna, all'interno dello stand Enit, insieme ad Apt Servizi saranno presenti Destinazione Visit Emilia e sei co-espositori privati.

In agenda incontri con una selezione dei principali tour operator internazionali e rappresentanti dei media che incontreranno l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

In particolare lunedì 6 è previsto un workshop B2B con 50 buyer degli Emirati Arabi Uniti: ogni seller avrà il proprio desk personalizzato e la sessione di lavoro sarà completata con un "networking dinner". In programma anche un 'media event' con 15 tra giornalisti, influencer e opinion leader di Dubai specializzati nei settori viaggi, lifestyle e motori al ristorante "Torno Subito" by Massimo Bottura: fra una portata e l'altra made in Emilia-Romagna saranno presentate le eccellenze della Regione, tra motori, prodotti tipici, appuntamenti con la lirica e tanto altro.



