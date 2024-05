Concerto speciale per Ezio Bosso a quattro anni dalla morte

Quattro anni fa, il 14 maggio 2020, moriva a Bologna il maestro Ezio Bosso, compositore di origine torinese che ha lavorato per dischiudere il mondo della musica classica a tutti, in nome di un'idea universale della musica come spazio d'incontro condiviso tra interpreti e pubblico. Ogni anno, dal 2022, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, e Annamaria Gallizio, per anni assistente personale del aaestro, hanno promosso l'organizzazione di un concerto per orchestra nella basilica di San Petronio, dedicato a Bosso. Questa occasione speciale si ripeterà sabato 11 maggio alle 19, ancora una volta in San Petronio: il concerto quest'anno sarà occasione, oltre che per ricordare il lavoro e la testimonianza del musicista, "per sollevare un accorato appello alla pace".

L'evento, oltre che per iniziativa dell'Arcidiocesi, è realizzato grazie al contributo di Fondazione Carisbo e alla collaborazione del Comune di Bologna. Il titolo del concerto, 'Io non ho paura', viene dal Quartetto per archi n.2 di Bosso, che verrà eseguito nella versione per orchestra d'archi. Sul palco sarà presente l'orchestra d'archi Buxus Consort Strings guidata da Relja Lukic e il concerto sarà preceduto da un intervento di Alessandro Bergonzoni sul tema della pace.

La collaborazione con Emergency, a cui verrà devoluto il ricavato dell'evento, deriva dal rapporto che Bosso aveva con il suo fondatore, Gino Strada. L'ingresso sarà libero e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare e verrà istituito un "biglietto responsabile" a favore dell'organizzazione umanitaria fondata da Strada: l'importo viene scelto dallo spettatore in fase di acquisto in relazione alle proprie possibilità. Nel caso del concerto in San Petronio a Bologna, il biglietto responsabile si tradurrà nella possibilità di effettuare una donazione a Emergency all'ingresso della Basilica.

L'evento è un'anteprima del Buxus Consort Festival, dedicato a Ezio Bosso, che anche quest'anno si terrà a Gualtieri (Reggio Emilia) dal 12 al 15 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA