Antonio Ligabue, cento opere in mostra da settembre a Bologna

Per la prima volta a Bologna arriva la grande mostra dedicata a uno degli artisti più emozionanti del '900, Antonio Ligabue. Dal 18 settembre a fine marzo 2025, a Palazzo Albergati, cento opere accompagneranno il visitatore alla scoperta di un uomo dalla vita tormentata ed emarginato dalla società, ma alla costante ricerca di un riscatto sociale come uomo e come artista.

L'esposizione è promossa e organizzata da Arthemisia, che ha un rapporto speciale con Ligabue, nato nel 2017 con una mostra al Complesso del Vittoriano di Roma e seguita dalle esposizioni di Conversano e Trieste.

Paesaggi, fiere, scene di vita quotidiana e numerosi e intensi autoritratti: un centinaio di opere - tra oli, disegni e sculture - saranno protagoniste di un percorso espositivo unico dove, attraverso la forte carica emotiva delle tele, sarà possibile conoscere la vita di un artista visionario e sfortunato ma che, da autodidatta, fu ed è tutt'oggi capace di parlare a tutti con immediatezza e genuinità. Antonio Ligabue, con la sua vita così travagliata, escluso dal resto della sua gente, legato visceralmente al mondo naturale e animale e lontano dal giudizio altrui, riuscì a imprimere sulla tela il suo genio creativo: un uomo, talmente folle e unico, che con la sua asprezza espressionista penetra ancora oggi nelle anime di chi ammira le sue opere.



