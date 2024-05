Madonna di San Luca a Bologna, l'8 il ricordo vittime Suviana

Inizia sabato 4 maggio la tradizionale visita annuale dell'Immagine della Beata Vergine di San Luca alla città di Bologna che si concluderà domenica 12 con la risalita dell'icona al Colle della Guardia. Tra i momenti di maggiore coinvolgimento la processione dell'Immagine della Madonna - mercoledì 8 - verso la Basilica di San Petronio al cui termine dal sagrato, l'Arcivescovo Matteo Zuppi impartirà la Benedizione alla città e a tutti i bolognesi e ricorderà, insieme al sindaco Matteo Lepore, i lavoratori vittime dell'esplosione alla Centrale idroelettrica di Bargi.

Come da tradizione l'effige della Beta Vergine scenderà dal Colle della Guardia a bordo di un automezzo dei Vigili del Fuoco per giungere, dopo avere visitato diversi punti della città, alla Cattedrale di San Pietro dove per una settimana si terranno celebrazioni in onore della patrona della città e dell'Arcidiocesi di Bologna.

"Nella secolare tradizione della Chiesa bolognese - osserva l'Arcivescovo, cardinale Matteo Zuppi - 'immagine della Beata Vergine di San Luca ha visitato la città in occasione delle pestilenze, per chiedere la grazia del bel tempo o della pioggia, o più semplicemente per arricchire la vita nello Spirito della comunità cristiana. Tutte queste circostanze le ritroviamo anche oggi". Quindi, argomenta, "chiediamo a lei che ci doni l'antidoto alla pandemia delle discriminazioni, della violenza, dell'odio, dell'indifferenza e dell'individualismo".

Domenica 12 l'Icona della Madonna di San Luca verrà accompagnata in processione al Santuario dall'Arcivescovo e dai fedeli. Alla processione che sarà caratterizzata dalla preghiera per la pace, parteciperanno parrocchie, comunità religiose, confraternite, comunità di migranti cattolici, comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali.



