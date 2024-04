Punto da insetto va in choc anafilattico, è gravissimo

Un agricoltore di 56 anni è in gravissime condizioni dopo essere finito in arresto cardiaco da choc anafilattico dopo essere stato punto da un insetto, probabilmente un'ape, mentre stava lavorando nel giardino della sua abitazione a Correggio, nel Reggiano. A trovarlo privo di sensi è stata la madre che ha immediatamente lanciato l'allarme al 118.

L'uomo, dopo essere stato rianimato sul posto dal personale medico sanitario che è riuscito a riattivare i parametri vitali, è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.



