Moto fuori strada nel Bolognese, un morto

Un motociclista bolognese di 76 anni, Vittorino Gamberi, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Statale 65 della Futa, tra Pianoro e Livergnano. L'uomo, che abitava con la famiglia a Pian di Macina, era in sella alla propria moto di grossa cilindrata quando, imboccando una curva, avrebbe perso il controllo, finendo fuori strada.

Sbalzato dalla sella, è finito in un fosso dove i sanitari del 118, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto la moto a terra, lo hanno trovato ormai senza vita.

L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Pianoro, incaricata dei rilievi.



