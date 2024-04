Annuncia su Whatsapp suicidio dal ponte alla nonna, salvato

Aveva deciso di farla finita buttandosi da un ponte. Prima di compiere il salto, ha però mandato un messaggio su Whatsapp alla nonna che ha subito lanciato l'allarme al 112 dei Carabinieri salvando così la vita al nipote. Protagonista della vicenda - andata in scena nel pomeriggio dello scorso 27 aprile a Correggio nel Reggiano - un giovane di 20 anni.

Ai militari, giunti nella sua abitazione, la donna - in forte stato di agitazione e preoccupazione - ha raccontato di avere ricevuto un messaggio sul cellulare insieme alla foto di un ponte pedonale da parte del giovane che le avrebbe comunicato di "non farcela più".

Grazie all'immagine inviata alla nonna gli uomini dell'Arma, hanno riconosciuto il ponte - che si trova in via dell'Unità a Correggio - e, arrivati sul posto, hanno individuato il 20enne nei pressi della struttura. Guadagnata la fiducia del ragazzo, parlandogli, i Carabinieri lo hanno fermato e, dopo averlo rassicurato, lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 prima di essere condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.



