Benson Boone aprirà 5/a edizione del Ferrara Summer Festival

Benson Boone, fenomeno pop rock del momento, arriva per la prima volta in Italia: con milioni di visualizzazioni su TikTok e hit come 'Beautiful Things', il 21enne cantante e polistrumentista statunitense si esibirà al Ferrara Summer Festival il 20 giugno in piazza Trento Trieste.

Il suo primo album di inediti, 'Fireworks & Rollerblades', uscito il 5 aprile, è già un successo con singoli come 'Slow It Down', 'Cry' e 'In The Stars'. Con 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui social, Benson Boone ha guadagnato popolarità grazie a TikTok. Nel 2021 ha superato le selezioni per American Idol, ma ha preferito intraprendere la sua strada. Scoperto da Dan Reynolds degli Imagine Dragons, ha firmato con Night Street, etichetta satellite della Warner Records, e la sua musica ha generato miliardi di stream globali.

Il Ferrara Summer Festival, evento musicale dell'estate estense organizzato dall'associazione Butterfly e giunto alla quinta edizione, porterà sul palco - tra piazza Trento Trieste e piazza Ariostea - molti altri artisti, tra cui la prima data del format Deejay Time (21 giugno), Annalisa (26), Tommaso Paradiso (30), Coez e Frah Quintale (2 luglio), Extreme (4), Tedua (6), Calcutta (7), Pooh (8), Fedeli alla linea, Gaznevada e Vasco Brondi (11). La rassegna comprende anche il concerto di Ligabue, già sold out, in programma il 14 ottobre al Teatro Comunale.





