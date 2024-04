Accoltellato nel Modenese, due sospettati portati in caserma

Sarebbero due le persone sospettate e condotte in caserma per l'omicidio di Jaouad Dejli, il cittadino marocchino di 36 anni ammazzato con un fendente all'altezza dell'inguine nel primo pomeriggio di oggi. Si tratterebbe di due marocchini che ben conoscevano la vittima. Le indagini da parte dei carabinieri di Sassuolo sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto, avvenuto in pieno giorno.

Pare però che il movente sia legato a questioni di droga: 'il monopolio' della piazza di spaccio.

Uno dei due presunti assassini è stato individuato subito dopo l'accoltellamento: era ancora in casa, in via Casette Zanasi, a Castelnuovo. L'altro sarebbe stato individuato poco dopo. Entrambi sono stati portati in caserma. "Si conoscevano, vivevano nello stesso quartiere in Marocco", hanno detto sul posto alcuni conoscenti della vittima. Proprio oggi il 36enne avrebbe dovuto incontrare il proprio legale per questioni legate all'ambito familiare: era stato sottoposto ad allontanamento dalla ex moglie e ai tre figlioletti dopo che la donna lo aveva denunciato per stalking e maltrattamenti.



