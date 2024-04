Marconi celebrato nel 150/o anniversario della nascita

"Un'emozione fortissima partecipare a un'intera giornata di celebrazioni in ricordo di Guglielmo Marconi proprio nel giorno in cui nacque, 150 anni fa, e nei luoghi dove ebbe inizio la sua avventura all'insegna di intuizioni rivoluzionarie. Non poteva esserci modo migliore per inaugurare il lungo percorso di iniziative promosse dal Comitato Nazionale per onorarne la memoria in Italia e all'estero.

Marconi ci ha aperto la strada al futuro, dobbiamo tutti tantissimo alle sue invenzioni. Continueremo a tenere alta l'attenzione sulla sua figura e le sue scoperte". Così la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni alla giornata commemorativa che si tiene ogni anno, dedicata al fisico più celebre del XX secolo, a Villa Griffone di Pontecchio Marconi (Bologna), sede della Fondazione e monumento nazionale. A lui si deve non solo l'invenzione della telegrafia senza fili attraverso le onde radio, che gli valse il premio Nobel 1909, ma anche la nascita del wireless, della radio e della comunicazione senza confini.

A rimarcare il valore internazionale della sua opera, in una conferenza scientifica con la Premio Nobel per la fisica Anne L'Huillier e Mike Clampin della Nasa divisione astrofisica si è parlato della scoperta dei primi esopianeti e delle modalità con cui è stato possibile 'fotografare' gli elettroni, nonché le possibili applicazioni per nuovi chip ultraveloci e per un'inedita diagnostica medica.

In occasione del 150/o anniversario dalla nascita è stato emesso un francobollo celebrativo e il Ministero della Cultura ha istituito un Comitato nazionale per la promozione di manifestazioni in Italia e all'estero per valorizzarne la figura. E' stato attivato un consistente intervento d'urgenza di consolidamento e restauro del mausoleo, progettato dall'architetto Marcello Piacentini e inaugurato nel 1941, che ne anticipa uno più importante di recupero e valorizzazione di Villa Griffone grazie a un finanziamento del 'Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali'. "Marconi - commenta Giulia Fortunato, presidente della Fondazione e del Comitato Nazionale Marconi 150 - si può definire il primo italiano ideatore di una start up, la soffitta di Pontecchio come i garage della Silicon Valley".



