Caserma dedicata a Marconi lo ricorda, la figlia ringrazia i Carabinieri

"Vi ringrazio con tutto il cuore perché con la vostra iniziativa, non scontata, ricordate le grandi opere di un grande uomo, il cui lavoro ha cambiato la storia della comunicazione e di tutti noi". Sono le parole che la principessa Elettra Marconi, figlia di Guglielmo, ha rivolto in una lettera ai carabinieri della stazione Bologna Navile, struttura militare di via Leonetto Cipriani dedicata al grande inventore di cui oggi si celebrano i 150 anni dalla nascita, che risale al 25 aprile del 1874.

Oltre a celebrare i festeggiamenti del 25 aprile, i militari della stazione hanno depositato una corona davanti alla targa commemorativa collocata sulla parete esterna della caserma,



