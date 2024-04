25 aprile: Landini e Bonaccini a Marzabotto e a Casa Cervi

Alle due iniziative principali che si svolgono in due luoghi simbolo dell'Emilia per il 25 aprile, 79/o anniversario della Liberazione, ci saranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il segretario della Cgil Maurizio Landini.

Si ritroveranno (con loro ci sarà anche Romano Prodi) alle 15 a Casa Cervi, il cascinale della campagna reggiana dove vissero i sette fratelli, uno dei simboli più noti della Resistenza, dove per tutto il giorno, come da tradizione, ci saranno anche musica ed eventi culturali.

Sull'Appennino bolognese, al parco di Monte Sole di Marzabotto, luogo della più grave strage di civili compiuta dai nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale, oltre a Landini e Bonaccini è atteso Roberto Salis, padre di Ilaria.

A Bologna invece, dopo la commemorazione davanti al sacrario dei Caduti di piazza Nettuno, la celebrazione del 25 aprile si trasferirà in via del Pratello, con la festa popolare ogni anno partecipata da moltissime persone.

