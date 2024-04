Travolto da auto muore ciclista 88enne

Un ciclista di 88 anni è deceduto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale verificatosi ieri sera a Faenza, nel Ravennate, a poca distanza dalla sua abitazione. Tutto è accaduto attorno alle 19 mentre l'uomo stava pedalando su via Ravegnana all'altezza di via Borgo San Rocco: l'88enne, dopo essere stato travolto da una vettura guidata da un giovane, è caduto battendo rovinosamente la testa: il decesso è arrivato durante il trasporto in ospedale.

L'automobilista è poi stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla legge



