Infermiera rapinata fuori da ospedale, presa a calci e pugni

Una infermiera di 30 anni è stata rapinata intorno alle 6.30 poco prima di entrare all'ospedale di Cervia, nel Ravennate, dove lavora. Un giovane non ancora identificato l'ha presa a spinte, calci e pugni (prognosi di una trentina di giorni) per impadronirsi della sua borsetta (che ha poi gettato) e dileguarsi.

La donna, che aveva parcheggiato all'interno del presidio, ha infine trovato riparo dentro al Cau, il Centro per l'emergenza urgenza.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e della locale stazione: i militari hanno già ascoltato l'infermiera rapinata; inoltre acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

In una nota la Fp Cgil, denunciando "un ennesimo caso di violenza nei confronti di una lavoratrice della sanità" e "una situazione di sicurezza sempre più precaria soprattutto nei presidi periferici", ha espresso "solidarietà nei confronti" della malcapitata augurandole "una pronta guarigione".

