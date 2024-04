Giovane scomparso nel 2020, amici e parenti in piazza a Modena

Decine di persone, si sono riunite in Piazza Matteotti a Modena per chiedere al Tribunale della città emiliana di non archiviare il fascicolo aperto in merito alla scomparsa del 24enne Alessandro Venturelli, di Sassuolo, di cui si sono perse le tracce dal dicembre del 2020. Il 30 aprile proprio nel Tribunale modenese si svolgerà l'udienza di opposizione all'archiviazione del fascicolo aperto dalla procura. Promotrice della manifestazione, la madre di Venturelli, Roberta Carassai, che ha chiesto a gran voce proseguano le ricerche del figlio. Presenti, oltre ad altri parenti di Venturelli e numerosi amici del giovane, anche il sindaco di Sassuolo, Gian Francesco Menani e l'onorevole dei Cinque Stelle Stefania Ascari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA