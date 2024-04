Pugilato: Europei Elite; esordio vincente per Giannotti e Commey

Esordio vincente per due dei pugili italiani impegnati sul ring della Hall Aleksandar Nikolic 'Pionir' di Belgrado negli Europei Elite di pugilato, a cui prendono parte, con tanto di bandiere e inni, anche le nazionali di Russia e Bielorussia. E proprio contro un boxeur bielorusso, Vadzim Vauchok, se l'è vista oggi, in un match della categoria dei 63,5 kg, il 22enne reggiano Giacomo Giannotti, che si è imposto ai punti per 5-0. Nel prossimo turno, gli ottavi di finale, Giannotti affronterà domani il russo Gabil Mamedov.

Successo anche per l'altro reggiano Alfred Commey che, negli 80 kg, ha battuto ai punti 4-1 il turco Sultan Osmanli e ora, negli ottavi, troverà di fronte il francese Cesar Yojerlin.

A questi Europei di Belgrado l'Italboxing è presente con 13 pugili, otto uomini e cinque donne. Lo staff tecnico è composto dagli allenatori Patrizio Oliva, Sumbu Kalambay, Giulio Coletta Laura Tosti.



