Al cinema 'Il giardino delle vergini suicide' restaurato in 4K

Sono passati 25 anni, era infatti il 1999, quando l'allora regista esordiente Sofia Coppola sbarcava per la prima volta al Festival di Cannes con 'Il giardino delle vergini suicide'. E per festeggiare l'anniversario del film, la Cineteca di Bologna, con il suo progetto 'Il Cinema Ritrovato. Al cinema', porta dal 6 maggio nelle sale italiane le pellicola diventata nel frattempo cult, nel restauro in 4K realizzato da Criterion con la supervisione del direttore della fotografia Ed Lachman.

Aveva 27 anni Sofia Coppola quando lesse il romanzo omonimo di Jeffrey Eugenides, ricavandone una sceneggiatura che sottopose alla Muse Productions. Grazie anche al sostegno del padre, Francis Ford Coppola, la regista statunitense girò quindi il suo film d'esordio in serena indipendenza.

Il giardino delle vergini suicide, con un grande cast che va da Kirsten Dunst a Kathleen Turner, da James Woods a Danny De Vito, racconta la storia di cinque sorelle che si tolgono la vita in un inspiegabile e silenzioso suicidio collettivo, sullo sfondo di una famiglia debole e oppressiva, di un'America anni Settanta i cui contorni sfumano in una luce lievemente abbacinata. Di culto anche la colonna sonora, composta dal duo francese di musica elettronica Air.

