Fotografia a Riccione con Vivian Maier, Lartigue e Kertesz

Dopo il successo della retrospettiva dedicata a Robert Capa, Riccione è pronta ad ospitare due nuovi eventi espositivi a Villa Mussolini: 'Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio', dal 20 aprile al 3 novembre, e 'Jacques Henri Lartigue-André Kertész La grande fotografia del Novecento', dal 23 novembre al 6 aprile 2025.

La prima mostra è dedicata alla fotografa americana che ha trascorso tutta la vita nel più totale anonimato, fino al 2007, quando è venuto alla luce il suo straordinario corpus di fotografie, scattate nelle strade di New York e Chicago. I suoi anonimi personaggi si fondono, a volte, e si sovrappongono alla sua stessa immagine riflessa, in una continua ricerca di identità. La mostra, racchiusa in 92 scatti, presenta al visitatore l'arte di una delle più acclamate rappresentanti della street photography e lo trasporta nel mondo che lei ha ritratto in maniera così straordinaria e moderna.

La stagione culturale di Riccione proseguirà dall'autunno con la prima assoluta italiana di due maestri della fotografia del Novecento: Jacques Henri Lartigue e André Kertész, uno considerato il maestro dell'istantanea, l'altro il grande interprete della fotografia più riflessiva. L'esposizione, con oltre 124 fotografie in bianco e nero, riunirà in un unico percorso espositivo le loro immagini più celebri.



