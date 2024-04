Santa Giovanna dei Macelli di Brecht secondo ErosAnteros

Debutto in prima assoluta dal 18 al 21 aprile prossimi all'Arena del Sole di Bologna della nuova produzione "Santa Giovanna dei Macelli" di Bertolt Brecht realizzata da ErosAntEros con la band cult slovena Laibach insieme a un cast internazionale di attori. Lo spettacolo, coproduzione fra Emilia Romagna Teatro assieme a partner europei, porta in scena i temi dell'economia, la speculazione finanziaria, lo sfruttamento dei lavoratori: cuore pulsante del dramma di Brecht, divenuto un classico del Novecento, scritto in seguito al grande crollo della borsa di New York del 1929, che condusse, gli Stati Uniti prima e l'Europa poi, a dieci anni di crisi economica, disoccupazione, miseria, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo a Chicago, capitale dell'industria della carne in scatola, durante la Grande depressione del 1929. Il magnate Mauler, interpretato da Danilo Nigrelli, ama atteggiarsi da filantropo, ma è mosso solo da ragioni personali di guadagno e cerca di salvarsi stritolando nelle sue speculazioni gli altri azionisti, le ditte concorrenti, i fabbricanti di carne, gli allevatori di bestiame, i piccoli risparmiatori. Contro di lui c'è la classe operaia, sulla quale ricade il peso maggiore della crisi. Giovanna Dark, Agata Tomšič, missionaria di un'organizzazione religiosa, i Black Hats, che va predicando l'umiltà e la preghiera per i quartieri poveri, tenta di convertire Mauler alla carità cristiana. Giovanna però finisce vittima dei suoi giochi demagogici e, involontariamente, cade in un trabocchetto dei padroni. Lo spettacolo è l'occasione per ErosAntEros di confrontarsi con il collettivo musicale Laibach, a cui è affidata la composizione di undici brani originali con le parole di Brecht e l'interpretazione dell'Esercito della Salvezza dei Cappelli Neri, i Black Hats.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA