Riciclaggio in Emilia-Romagna, crescono le operazioni sospette

L'Emilia-Romagna affronta il fenomeno del riciclaggio di denaro con preoccupazione: i dati recenti dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia rivelano un aumento dell'0,8% nelle segnalazioni di operazioni sospette nel secondo semestre 2023, 9.834, 357 in più dell'anno precedente, un incremento lieve, ma contrario alla tendenza nazionale alla riduzione, con la provincia di Modena che registra una crescita significativa, con 1.707 segnalazioni, 140 in più.

Questa situazione richiama l'attenzione sull'importanza di interventi mirati per contrastare il riciclaggio di denaro nel territorio regionale. Per affrontare questa sfida, i sindacati Usmia Carabinieri, Siulp e Cisl Emilia Centrale, hanno organizzato il convegno 'Riciclaggio in Emilia-Romagna: segnali e segnalazioni'.

L'iniziativa è programmata per il 19 aprile alla Camera di Commercio di Modena, dalle 15 alle 19, e vedrà la partecipazione di Pasquale Liccardo, presidente del Tribunale di Bologna, i professori Luca Fantacci dell'Università di Milano, Ranieri Razzante dell'Università di Bologna, Riccardo Orlandi di Unimore e l'avvocato Tommaso Rotella del foro di Modena. Il convegno sarà moderato da Giulia Bondi, giornalista Tgr Rai Emilia-Romagna.

"Solo attraverso la collaborazione di tutti gli attori coinvolti possiamo contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, un cancro all'economia sana e alla crescita del nostro paese. Partecipare a questo convegno rappresenta un'opportunità per professionisti, autorità e operatori del settore di approfondire la comprensione del fenomeno del riciclaggio di denaro in Emilia Romagna", dicono i segretari Alfonso Montalbano di Usmia, Rosamaria Papaleo della Cisl Emilia Centrale e Roberto Butelli del Siulp.



