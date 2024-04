Ragazzo scomparso a Sassuolo, in piazza contro l'archiviazione

I familiari di Alessandro Venturelli, scomparso a 21 anni da Sassuolo a dicembre 2020, organizzano per il 20 aprile alle 15 in piazza Matteotti a Modena una manifestazione "per dire no all'archiviazione del fascicolo". In piazza sarà presente anche l'associazione Penelope Emilia-Romagna, "per dare voce a tutti i familiari degli scomparsi".

Nonostante numerose segnalazioni e appelli, anche del Sassuolo Calcio, del giovane si è persa ogni traccia. Ma la madre del giovane non ha perso le speranze e ha continuato a chiedere che non si abbassi l'attenzione sul caso. La Procura ha chiesto l'archiviazione dell'indagine, nei mesi scorsi, ma la famiglia si è opposta. E' fissata un'udienza per discuterne il 30 aprile.



