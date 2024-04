Morto il partigiano ravennate Fulvio 'Geppetto' Raffoni

È morto domenica pomeriggio il partigiano ravennate Fulvio Raffoni, nome di battaglia 'Geppetto'. Classe 1925, aveva aderito alla Resistenza a diciotto anni, per poi tesserarsi al Pci. Era un muratore e aveva fondato, costruendola fisicamente con un gruppo di compagni di partito, la sezione Fidelio Zambianchi del Pci nel quartiere Ponte Nuovo del capoluogo romagnolo, dove oggi c'è una sezione del Pd. Lì era sorta la sede della cellula 'Fiumi Uniti' del Partito comunista, poi intitolata al martire della Resistenza Fidelio Zambianchi.

I funerali si terranno domani e partiranno dalle 10.30 dalla camera mortuaria verso Ponte Nuovo. "Ci stringiamo in un abbraccio di condoglianze alla famiglia, cui era legatissimo - sottolinea il Pd ravennate in una nota - felici di averlo visto così lieto anche negli ultimi anni, quando aveva avuto la gioia di diventare bisnonno".

