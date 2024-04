La sfida dell'intelligenza artificiale al centro di Wmf

L'intelligenza artificiale con tutte le sfide che già pone, gli sviluppi futuri, i costi di addestramento di una intelligenza "responsabile". Sono tra i temi al centro di "Wmf - We Make Future", fiera internazionale e Festival sull'innovazione: Digital, AI e Tech - organizzata da Search On Media Group - che si tiene a BolognaFiere dal 13 al 15 giugno con parterre di ospiti provenienti da tutto il mondo.

L'iniziativa è stata presentata a Bruxelles con una conferenza internazionale.

Tra i relatori principali Nestor Mislej, dello Stanford Institute for Human-Centered AI, che anticiperà alcuni dati dell'AI Index 2024 in anteprima mondiale e dei focus del report.

"L'AI Index - ha spiegato - è entusiasta di partecipare al prossimo Wmf di giugno. Crediamo fermamente nell'importanza di riunire in un unico luogo le diverse parti interessate, come quelle dell'industria, del mondo accademico e della società civile, allo scopo di discutere i modi in cui tecnologie trasformative come l'IA dovrebbero essere gestite. Il Wmf rappresenta una grande opportunità per approfondire tali discussioni e siamo lieti di partecipare anche quest'anno".





