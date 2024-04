Uomo accoltellato dopo una lite nel Modenese, è grave

Violenta aggressione ieri notte a Pavullo, sull'Appennino modenese. Un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato accoltellato probabilmente nel corso di un litigio. L'episodio si è verificato intorno all'una di sabato notte in località La Chiozza - Via Giardini Nord. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso, unitamente ai carabinieri di Pavullo, che si stanno ora occupando delle indagini. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Bologna ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. In corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. L'aggressore, una volta individuato, dovrà rispondere di tentato omicidio.

