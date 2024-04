Inaugurata la mostra di Keith Haring a Rimini

Un viaggio attraverso 54 opere originali che offrono un'immersione nel fervore creativo della New York degli anni '80. È quanto propone la mostra intitolata 'Originarte' dedicata a uno dei più grandi artisti pop di tutti i tempi, Keith Haring, i cui lavori sono in mostra da oggi al 12 maggio a Le Befane Shopping Centre di Rimini. Le opere selezionate, provenienti da collezioni private, includono 'Luna Luna, a Poetic Extravaganza', i tre 'Montreux 1983' e 'Pop Shop Radio'.

Keith Haring simbolo di libertà espressiva, la cui arte non resta confinata alle gallerie d'arte tradizionali, si rivolge alle strade e alla gente comune. Curata da Luca Marchionni e Andrea Salvalaggio e prodotta da ELV - Culture of Innovation, 'Originarte' offre un'esperienza interattiva con video, musica originale, lavagne e gessetti che permettono ai visitatori di immergersi nel mondo dell'artista.

"Con 'Originarte' desideriamo offrire un'esperienza significativa nel mondo dell'arte contemporanea e dei suoi molteplici linguaggi. Vogliamo che questa mostra sia un punto di riferimento culturale per la città di Rimini e oltre", commenta Massimo Bobbo direttore del centro commerciale.



