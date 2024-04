Zuppi, la sicurezza sul lavoro non è un lusso ma un dovere

"La sicurezza non è un costo, non è un lusso ma è un dovere, un diritto inalienabile per ogni persona". Lo ha detto il presidente della Cei, cardinale arcivescovo Matteo Zuppi, nel suo intervento in piazza Maggiore a Bologna alla manifestazione di Cgil e Uil, per protestare contro le morti sul lavoro dopo la strage della centrale elettrica di Bargi. "La sicurezza richiede investimenti - prosegue - quando la sicurezza è vista come un costo inutile, vuol dire che siamo irresponsabili".



