Strage Suviana: parroco Settimo, aiuteremo la famiglia di Tanase

"Oggi ho visitato la famiglia e ho detto una preghiera cercando di rafforzarli. Come parrocchia ci occuperemo di tutto il necessario per il funerale per aiutare chi è rimasto" Le parole, affidate a Facebook, sono del sacerdote Paolo Porcescu, parroco della chiesa ortodossa di Settimo Torinese (Torino), dove viveva Pavel Petronel Tanase, tra le vittime dell'incidente alla centrale del lago di Suviana, che viene ricordato come "marito e padre di due gemelli".

"Sono state avvisate le autorità consolari - spiega il sacerdote - che hanno comunicato direttamente con la console Mirela Dumitrescu, nonché con la sindaca Elena Piastra, che ci hanno assicurato tutto il supporto necessario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA