Laurea honoris causa all'imprenditore Marco Salvi a Ferrara

L'università di Ferrara ha celebrato l'imprenditore Marco Salvi, presidente e amministratore delegato di Unacoa, con il conferimento della laurea honoris causa in Economia e management per la creazione di valore, "per meriti imprenditoriali e la continua attività di ricerca e sperimentazione". Unacoa è un consorzio nazionale di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

Marco Salvi, ha affermato la rettrice Laura Ramaciotti durante la cerimonia nell'Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, "ha contribuito allo sviluppo e alla crescita del mercato ortofrutticolo italiano a livello nazionale ed internazionale, anche operando all'interno di società, consorzi e associazioni di settore. Gli importanti risultati raggiunti sono anche il frutto di uno stile relazionale che mette al centro le persone e la loro capacità di lavorare insieme a un progetto comune, unendo serietà professionale a un profilo fatto di competenza concreta e di capacità di ascolto".

"Sono molto onorato di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento dall'Ateneo della mia città - ha commentato Salvi - che premia il percorso professionale e personale intrapreso in gioventù".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA