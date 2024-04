IndicaSativa, a Bologna la fiera internazionale sulla canapa

Cibo, bevande, tessuti, ma anche semi, cannabis light, cosmetici e articoli per la coltivazione: dal 12 al 14 aprile l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) accoglie l'undicesima edizione della fiera internazionale IndicaSativa, la più longeva e importante manifestazione italiana sulla canapa.

L'evento offre ai visitatori formazione, community, confronto con esperti internazionali, assaggio di cibi e bevande, mercato aperto al pubblico. Centinaia di espositori provenienti da tutto il mondo coprono ogni settore merceologico connesso al mondo della canapa: alimentare, cosmesi, coltivazione indoor e agricola (banche semi, concimi e nutrienti organici, illuminazione e riscaldamento), cannabis light, lavorazione industriale, utilizzo tessile e molto altro, con offerte esclusive per la fiera e distribuzione di gadget e campioni. Un contesto pensato per un pubblico di ogni età. Ad aprire il calendario degli incontri, venerdì alle 13, "La traversata del deserto", presentazione del Libro bianco sulle droghe con Leonardo Fiorentini, autore del libro e del podcast l'Onda Verde, fra i curatori del Libro Bianco sulle droghe, segretario di Forum Droghe e Direttore di Fuoriluogo. Per tutta la durata della fiera sarà presente anche il museo itinerante della canapa curato da Donato Farro.



